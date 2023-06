Vigile del fuoco picchiato a morte, il questore chiude per 10 giorni il locale di Rimini in cui lavorava il buttafuori fanese

Il Frontemare, locale di Rimini, è stato chiuso per 10 giorni dal questore Rosanna Lavezzaro in quanto «a rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza». All'esterno del locale, la scorsa settimana, è stato picchiato Giuseppe Tucci, vigile del fuoco di 34 anni, poi deceduto in ospedale. Unico indagato Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne fanese.

Il provvedimento

Il provvedimento del questore è stato preso sulla base dell'articolo 100 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza «al fine di ripristinare tale sicurezza ed evitare comportamenti devianti, considerazione imprescindibile ove trattasi di luoghi pubblici o aperti al pubblico».