Morte del vigile fuori dal locale di Rimini, per l'autopsia i pugni sferrati dal buttafuori di Fano sono stati pochi: servono nuovi accertamenti

La morte è giunta per emorragia cerebrale ma il numero di colpi ricevuti sarebbe ampiamente inferiore a quanto ipotizzato inizialmente. L'autopsia su Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco di 34 anni originario di Foggia morto dopo una violenta colluttazione avvenuta all'esterno di un locale di Rimini, è stata eseguita oggi. Presenti il consulente del pubblico ministero Davide Ercolani, la dottoressa Donatella Fedeli, il perito nominato dalla famiglia Tucci, il professor Adriano Tagliabracci, e il professor Mauro Pesaresi incaricato dal legale dell’unico indagato, Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne, residente a Fano, difeso dall'avvocato Giulio Maione.

La caduta (dopo i pugni) come colpo fatale?

Non solo, non si esclude che la morte del vigile del fuoco sia stata provocata dalla caduta successiva ai colpi ricevuti. Per questo sono in corso nuovi accertamenti.