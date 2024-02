Tragedia a Monte San Giusto, è stata una caduta fatale sulle scale di casa a stroncare la vita dell'ex fotografo Rodolfo Ignazi. L'autopsia: emorragia cerebrale

MONTE SAN GIUSTO - Rodolfo Ignazi, 78 anni, ex fotografo, è morto per una emorragia interne dopo aver sbattuto la testa sulle scale di casa. Una caduta fatale, quindi, dietro la disgrazia che ha colpito il centro di Monte San Giusto. Ignazi dopo la caduta si è probabilmente trascinato fino alla camera da letto dove poi è stato trovato, inginocchiato, davanti al letto.

L'incidente domenistico giovedì sera

L’uomo, che viveva da solo in una casa in pieno centro in via Vittorio Emanuele, non dava più notizie dalla sera prima: è probabile che l'incidente domestico sia avvenuto giovedì sera dopo le 19, incrociando le prime telefonate non risposte e l'ultima volta che è stato in vita. È stata la sorella a fare la tragica scoperta. Ieri mattina sul posto sono arrivati insieme al 118, anche i carabinieri di vari Reparti del comando provinciale di Macerata insieme al Sis (Sezione investigazioni scientifiche) di Ancona con il pubblico ministero di turno e il medico legale.