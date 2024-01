Autopsia sul morto scoperto mummificato in casa ad Ancona: Gianni Guidi era deceduto da più 4 anni ma nessuno si era accorto

ANCONA - Ora anche l'autopsia certifica qualcosa che va oltre l'orrore: Gianni Guidi, scoperto cadavere all'interno della propria abitazione di via Urbino, ad Ancona, era deceduto da più di 4 anni. Nessuno, né i parenti né i vicini di casa, se ne erano accorti.

Il dramma dei giorni nostri

L'autopsia è stata eseguita oggi pomeriggio su disposizione del pubblico ministero di Ancona Marco Pucilli. A dare l'allarme era stato il fratello. Da quanto poi appreso è risultato che i due non fossero in buoni rapporti ma dopo diversi tentativi andati a vuoto per un contatto telefonico, il fratello, che non risiede ad Ancona, ha contattato il 112. Da qui, la scoperta. Con il corpo mummificato trovato in casa, il calendario fermo all'estate 2018, prima che la pandemia blindasse tutti in casa (ma non basta questo). Aveva 71 anni e nessuno, né vicini né amici né parenti, hanno mai pensato a che fine avesse fatto il geometra Guidi.