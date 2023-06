FANO Domani è previsto l’esame autoptico per acquisire ulteriori elementi sulla morte di Giuseppe Tucci, trentaquattrenne vigile del fuoco in servizio a Rimini, che sabato scorso è stato trovato in gravissime condizioni vicino alla discoteca Frontemare a Miramare. Oggi, intanto, nel Tribunale della città romagnola si svolgerà l’udienza di convalida riguardante Klaidj Myeshtri, il buttafuori fanese di 28 anni sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di omicidio volontario. Finora il legale di Myeshtri, l’avvocato fanese Giulio Maione, ha adottato una linea difensiva ispirata alla massima prudenza, riservandosi di intervenire su questa tragica vicenda una volta conclusa l’udienza di convalida.



La difesa



Nella giornata di ieri Maione ha provveduto, nel frattempo, a comunicare alla Procura riminese che Mauro Pesaresi, medio legale di Ancona, è il consulente di parte incaricato di seguire l’esame autoptico accanto a quello nominato dal pm Davide Ercolani. Anche i familiari della vittima attraverso il loro avvocato Marco Ditroia, hanno nominato un loro consulente di parte che assisterà all’autopsia. Il decesso di Tucci è stato dichiarato da una commissione medica nel pomeriggio di lunedì scorso, dopo avere constatato nei tempi di legge che le gravissime lesioni erano ormai irreversibili. Originario di Foggia, il vigile del fuoco era ricoverato nella rianimazione dell’ospedale Infermi, a Rimini, dove era arrivato in condizioni che apparivano ormai disperate. Prima del decesso era stata dichiarata la morte celebrale e in quella fase l’accusa rivolta a Myeshtri era di lesioni gravissime, che con il decesso di Tucci si è poi trasformata in omicidio volontario. Alla base dell’accusa ci sarebbe l’evidenza scaturita dal primo esame del medico legale: Tucci sarebbe stato colpito da una enorme raffica di pugni, dunque con determinazione. Una vicenda tragica, che ha in sé elementi ancora da spiegare meglio, necessari per definire un quadro complessivo di maggiore chiarezza. Dalle testimonianze raccolte finora dagli inquirenti romagnoli, che si sono avvalsi anche di immagini video, risulta che il giovane vigile del fuoco avesse deciso di trascorrere una serata in discoteca insieme con un collega di lavoro. All’interno del locale sarebbe avvenuto uno screzio piuttosto animato con l’addetto alla sicurezza, il quale avrebbe ripreso Tucci per l’interessamento verso a una giovane donna intenta al telefono cellulare ignaro del fatto che si trattava della fidanzata di Myeshtri. Alla base della successiva aggressione ci sarebbe dunque una reazione di gelosia.



Il ripensamento