Escono all'ora di pranzo: i ladri ripuliscono la casa e la parrucchieria di famiglia

CINGOLI - Sono usciti di casa attorno alle 11 e sono tornati verso le 14. Al rientro la spiacevole sorpresa: tutta l’abitazione e la parrucchieria attigua erano state visitate dai ladri.

Nessuna stanza è stata salvata: i ladruncoli sono passati in cucina, in sala, nelle camere, in soffitta, in garage, in cantina e nella parrucchieria della stessa famiglia.



In casa hanno trafugato alcuni monili in oro (un paio di catenine e un braccialetto) e 300 euro in contanti, mentre nella parrucchieria circa 70 euro. Notevoli i danni a porte e finestre, che ammonterebbero a circa 1.500 euro. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi nella frazione di San Vittore, in una abitazione in pieno centro. Probabilmente la famiglia è stata tenuta d’occhio e i malviventi hanno approfittato dell’uscita dei residenti per mettere a segno il colpo.

Quel giorno pioveva e in diverse stanze i ladri hanno lasciato impronte di terra abbastanza vistose. Per entrare hanno sfondato la porta principale, poi sono saliti sul primo piano ed hanno iniziato a visitare tutte le stanze, rovesciando a terra scatole e cassetti. Sono andati in soffitta e anche in garage e in cantina. Arrivando a casa i proprietari si sono immediatamente accorti della visita dei ladri. Sul posto i carabinieri di Cingoli che hanno avviato subito le indagini. Visionati anche i filmati delle telecamere poste all’ingresso di San Vittore che potrebbero aiutare le forze dell’ordine ad individuare gli autori del furto.

