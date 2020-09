Coronavirus, il Piceno spinge in alto i nuovi positivi: 26 nelle Marche. Dodici sono sintomatici/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, tornano a salire i nuovi positivi nelle Marche dopo la consueta discesa del lunedì. Oggi, martedì 29 settembre, il Gores ha infatti segnalato 26 nuovi positivi nelle Marche. La metà arrivano dal Piceno, ben 12 sono sintomatici.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1540 tamponi: 859 nel percorso nuove diagnosi e 681 nel percorso guariti. I positivi sono 26 nel percorso nuove diagnosi: 13 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Ancona e 6 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 1 rientro dall'estero (Egitto), 12 soggetti sintomatici, 4 contatti in ambito domestico, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 contatti rilevati in ambiente di vita e 3 casi in fase di verifica.