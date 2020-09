Cammina per strada e trova a terra il corpo senza vita di un uomo dopo un volo di 10 metri dal terrazzo

FERMO - Una scena agghiacciantedavanti agli occhi di un passante. Dramma a Fermo dove questa mattina un uomo di circa 80 anni è precipitato dal balcone di un palazzo in viale della Carriera. Un volo secondo i primi elementi acquisiti di circa 10 metri che non gli ha lasciato scampo. A dare l’allarme - come detto - è stato un passante che ha visto il corpo senza vita sull’asfalto. Sul posto immediato l'arrivo degli operatori sanitari della Croce Verde di Fermo e l’automedica della Croce Azzurra Sant’Elpidio a Mare ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

