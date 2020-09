Furioso incendio nella notte in tre capannoni: sgomberata una casa vicina

APPIGNANO - Paura nella notte ad Appignano, dove, pee cause ancora da stabilire, è scoppiato un furioso incendio che ha coinvolto tre capannoni ed una casa vicina: i vigili del fuoco sono stati costretti a sgomberarla.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, poco dopo le due, nel comune di Appignano, in contrada Verdefiore, per l'incendio di 3 capannoni al cui interno erano conservati vari attrezzi da cantiere, per un’area di circa 2000 metri quadri. I Vigili del fuoco non solo hanno spento l’incendio ma sono riusciti anche a salvare dalle fiamme uno dei capannoni e un’abitazione vicina, i cui abitanti erano già stati fati evacuare in via precauzionale. Numerose le unità e i mezzi intervenuti: due autopompe, tre autobotti, un’autoscala proveniente dal comando di Ancona, 14 Vigili del fuoco dalla sede centrale di Macerata e dai distaccamenti di Tolentino e Civitanova Marche, e due Vigili del fuoco del comando di Ancona e un Funzionario Tecnico VVF.

