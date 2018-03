Droga per gli universitari: due ragazzi denunciati ed un altro arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Droga nelle serate della movida universitaria e non solo, i carabinieri di Camerino hanno denunciato due persone incensurate, un operaio 43enne di San Severino ed uno studente universitario 21enne di Porto Recanati, ed arrestato un ventenne di Matelica che nel comodino della sua camera nascondeva 87 dosi di marijuana, per un peso complessivo di oltre un etto, pronta da spacciare.In mezzo a giovani che si stavano divertendo, come un normale venerdì sera spensierato, il 43enne sttempedano che si aggirava in zona con fare sospetto, ha destato l’attenzione dei carabinieri, che hanno voluto vederci chiaro. Lo hanno fermato effettuando una perquisizione, estesa anche alla sua abitazione a San Severino, dove sono saltati fuori due grammi di cocaina e un coltello a serramanico. Dunque è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di arma. Un giovane universitario di 21 anni, residente a Porto Recanati, è stato notato dai carabinieri mentre si aggirava nella zona universitaria con movimenti sospetti.Il suo strano modo di fare non è sfuggito all’occhio dei militari. Lo hanno fermato e perquisito, dentro la sua abitazione sono stati trovati quaranta grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale usato per confezionare le dosi. È stato denunciato anche lui per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, i carabinieri hanno arrestato a Matelica un 20enne: dentro il suo comodino, nella stanza da letto, sono state trovate 87 dosi di marijuana, per un peso di circa 130 grammi, che avrebbero fruttato sul mercato oltre 1300 euro. Sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.