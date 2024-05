TOLENTINO Più di 900 cessioni di droga, anche ai minorenni. Un vasto giro di spaccio quello ricostruito dai carabinieri di Tolentino, che hanno arrestato un ventenne del posto, finito ai domiciliari. L’attività investigativa è iniziata lo scorso novembre: durante i controlli intensificati nel fine settimana dal comando provinciale di Macerata, i militari della locale stazione, supportati da altri reparti, avevano denunciato il ragazzo perché trovato in possesso di hashish.

I dettagli

Era al volante di una minicar e a fari spenti si stava spostando in maniera sospetta nel centro di Tolentino, per poi parcheggiare vicino a un’auto, facendo salire un altro ragazzo. A questo punto, dato l’atteggiamento tenuto dai due giovani, i carabinieri avevano fatto scattare l’ispezione. Era emerso che il conducente della minicar aveva un borsellino nel cofano del mezzo con due barattolini contenenti undici dosi di hashish, già suddivise e confezionate. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare un panetto di ulteriori trenta grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello per il taglio delle dosi, nascosti tra gli abiti della sua camera da letto.

I militari del Nucleo operativo radiomobile a quel punto hanno avviato un’indagine per ricostruire i canali di spaccio. È stato analizzato il traffico telefonico e al tempo stesso sono stati effettuati servizi di osservazione, controllo e pedinamento nel territorio. In questo modo gli investigatori dell’Arma, guidati dal maggiore Giulia Maggi, hanno ricostruito numerose cessioni di droga a giovani di Tolentino avvenute negli ultimi mesi dello scorso anno. Nelle conversazioni i clienti concordavano il luogo della consegna e il numero di dosi, usando espressioni convenzionali («pizzette», «paste al cioccolato») o più esplicite («una pana»). Oppure mandavano un messaggio con indicato il numero corrispondente al prezzo di acquisto (40 a significare 40 euro per quattro grammi di hashish).

Il dato

Dalle conversazioni e da altri riscontri è emerso che il giovane aveva la costante disponibilità di hashish in panetti, oltre a marijuana. E tra i clienti, come detto, c’erano anche dei minorenni. Complessivamente accertata la vendita di circa 900 dosi di hashish, con un guadagno di circa 7.000 euro. L’altro ieri il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, misura subito eseguita dai carabinieri del Norm. Previsto anche il divieto di parlare con persone non conviventi, essendo stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato.