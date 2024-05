ROMA Ventitré giorni di avventura di cui ventuno in sella per oltre 3.400 chilometri e 44.650 metri di dislivello totale. Da Pompei alla Val Gardena, dalla partenza di Torino a Roma dove si è concluso ieri pomeriggio il primo Giro d’Italia da professionista del ventenne camerte Giulio Pellizzari. Poi ci sono tutte quelle cose che non si contano, le più importanti a ben guardare. Ci sono gli attacchi in salita senza paura, la conquista della Cima Coppi in vetta al passo Sella, i duelli e gli abbracci con Tadej Pogacar, il premio per la combattività di sabato scorso nella tappa del monte Grappa.



L’omaggio



La maglia azzurra indossata nel gran finale romano e poco importa se il vero proprietario è il fuoriclasse sloveno che ha voluto omaggiare Giulio regalandogli la sua maglia rosa. È successo anche questo alla fine della sedicesima tappa sul monte Pana, dove Pellizzari si è inchinato solo a Pogacar, colui che ha conquistato il Giro numero 107 con 9’56’’ di vantaggio sul colombiano Daniel Felipe Martinez e 10’24’’ su Geraint Thomas, portandosi a casa anche sei tappe. Insomma solo un imbattibile è stato più forte di Giulio quel giorno. Lo stesso imbattibile che l’altro ieri gli ha detto: «Vieni con me» sul monte Grappa riconoscendolo della sua stessa pasta. Non ce l’ha fatta Giulio l’altro ieri, ma domani chissà.



Il carattere



Pellizzari ha dimostrato di saper soffrire e farsi il mazzo per raggiungere i propri sogni e, cosa che più conta lo ha fatto senza mai perdere il sorriso. Ha affrontato le difficoltà di tutti gli esordienti in una corsa tanto e lunga e tanto dura come è un Giro d’Italia. Si è ammalato e ha pensato di gettare la spugna dopo dieci tappe. Ma ha stretto i denti, fidandosi dei consigli di chi è più esperto di lui e gli vuole bene. Anche questo fanno i futuri campioni: imparano dagli altri. In questo modo Pellizzari ha raggiunto la terza settimana del Giro, quella in cui si è tolto le più grandi soddisfazioni. Chi conosce le gare a tappe sa che non si arriva per caso alla terza settimana. E infatti sono in tanti a predire un futuro importante per Giulio Pellizzari da Camerino, che a scuola faceva pranzo di corsa in una stanza per poter andare ad allenarsi a Foligno. Che nel 2019 correva a chiedere una foto a Tadej Pogacar sullo Strade Bianche e oggi gli corre al fianco. A Pellizzari è mancata la vittoria di tappa, ma ha tempo di riprovarci l’anno prossimo o quello dopo. Il suo futuro è lungo e lui ha già iniziato a correre. E ormai da più parti si fa il nome della Bora di Primoz Roglic, altro sloveno, come prossimo futuro del camerte.