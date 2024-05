Educazione alla legalità, anche Macerata partecipa alla presentazione dell'agenda scolastica "Il mio Diario"

MACERATA La Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha presentato la nuova edizione dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”, destinata a 50mila alunni delle future classi quarte di alcune province del territorio nazionale. L'agenda scolastica si presenta come strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti ed un linguaggio semplice, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità, fornendo un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori della convivenza civile.

L'evento

Fino ad oggi il progetto, giunto alla 11^ edizione, ha consentito di raggiungere oltre 630.000 studenti di scuole pubbliche e paritarie.

Quest’anno il diario verrà distribuito nelle province di Agrigento, Alessandria, Avellino, Catanzaro, Cremona, Foggia, Macerata, Parma, Perugia, Prato, Treviso e Trieste. Protagonisti dell’agenda sono i supereroi della legalità Vis e Musa che, con l’aiuto dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, della pappagallina Gea e del gattino Cosmo, accompagneranno i giovani studenti durante l’anno scolastico con le loro avventure attraverso le quali vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali il bullismo e il cyberbullismo. Otre agli amici della Polizia di Stato, tra gli interpreti figura anche il noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton, che offrirà a sua volta importanti contributi valoriali e di intrattenimento.

Per l’edizione dedicata all’anno scolastico 2024-2025, oltre ai temi che da anni costituiscono la struttura del diario, verranno affrontati gli argomenti che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inserito nei programmi della materia dell’Educazione Civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. In tale ottica “Il Mio Diario” può rappresentare anche un efficace complemento didattico per insegnanti e genitori e per il personale della Polizia di Stato quotidianamente impegnato sul territorio nelle attività di educazione alla legalità.

Alla cerimonia nazionale di presentazione, condotta dalla presentatrice Daniela Gurini, che si è tenuta nella mattinata odierna presso l’Istituto “Marche International School” di Civitanova Marche (MC), hanno partecipato il Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, il Prefetto di Macerata Isabella Fusiello, il Questore di Macerata Giampaolo Patruno e il Fondatore dell’Istituto “Marche International School” Dott. Iginio Straffi che ha ospitato l’evento, Presidente di Rainbow eccellenza creativa del made in Italy nel mondo. Il diario è stato consegnato ad una rappresentanza di 400 studenti. Sono intervenuti il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Prof.ssa Stefania Nardini, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e la scrittrice Elisabetta Dami, presidente della “Geronimo Stilton Fondazione”.

Presenti anche gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, l’atleta Maria Centracchio, bronzo nel judo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e l’atleta paralimpico Edoardo Giordan, argento nella spada a squadre agli Europei di Parigi 2024 e l’ex calciatore ed ora allenatore Francesco Montervino. Nell’Istituto che ha ospitato l’evento è stata allestita un'area espositiva con il Camper Azzurro, la Lamborghini Urus della Polizia Stradale, alcune auto storiche della Polizia di Stato e il Fullback della Polizia Scientifica. Gli studenti hanno assistito all’esibizione congiunta di squadre cinofile e team di artificieri.