TOLENTINO Momenti di alta tensione in apertura del consiglio comunale. Il sindaco Mauro Sclavi e il presidente dell’assise Alessandro Massi hanno replicato alle dichiarazioni dei consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia, Silvia Luconi e Francesco Pio Colosi e di Tolentino nel cuore Monia Prioretti e Silvia Tatò riportate dal Corriere Adriatico.

L’accusa

«I consigli comunali - avevano detto gli esponenti dell’opposizione - sono vuoti di argomenti e si reggono sulle interrogazioni delle minoranze. Il presidente del Consiglio prima della convocazione dell’ultima seduta, ha chiesto ai consiglieri, in particolare modo a quelli di minoranza, se ritenevano giusto annullarlo perché l’amministrazione aveva in previsione solo un punto. Pazzesco che avesse addotto tra le motivazioni il risparmio del gettone di presenza, 18.34 euro».

Dopo l’attacco, per la replica primo cittadino e presidente del Consiglio si sono affidati alla seduta consiliare. E più duro è stato l’intervento di Massi: «Quello che mi sorprende – ha spiegato - è la scorrettezza istituzionale. La conferenza dei capigruppo non è una assemblea tra amici, ma si condividono delle questioni e fare dichiarazioni a riguardo sulla stampa è l’ennesima provocazione della destra. La scorrettezza è quella che io abbia detto di annullare il Consiglio per il compenso, ma ho fatto altre valutazioni e le ho condivise con persone corrette, con i capigruppo. È mia facoltà o meno convocare l’assise. Ho fatto una cortesia ai capigruppo dicendo loro che ne pensavano. Non si può usare una condivisione per attaccare politicamente. Mancano correttezza e rispetto, voi siete scorretti, avete indegnamente ricoperto i ruoli di assessori».

Queste ultime parole hanno fatto insorgere Silvia Luconi che è andata su tutte le furie, interrompendo il presidente. I toni si sono alquanto accesi tanto che Massi ha detto anche alla consigliera di «stai zitta». È amareggiata Luconi: «Ho avuto per un attimo la tentazione di alzarmi e andarmene, ma per il profondo rispetto che ho di quel luogo e dei cittadini ho resistito prendendo il microfono, anche se non previsto, dicendo al presidente di moderarsi e che mi sarei riservata di scrivere al prefetto. Allo “stai zitta” ho chiesto che si scusasse e, dopo averlo in un primo momento negato “perché quello era il suo momento” lo ha dovuto fare, probabilmente cosciente della gravità dell’affermazione verso un consigliere comunale e quindi un’istituzione. Prendendo atto delle sue scuse, confido che sia stato un momento di eccessivo nervosismo». Prioretti e Tatò dicono di sentirsi umiliate. Massi: «In Consiglio sono stati alzati i toni e me ne scuso come ho già fatto in assise, ma credo sia comprensibile per chiunque, come me, non accetti le ingiustizie e perda la pazienza».