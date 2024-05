MACERATA «Faremo di tutto per garantire ai cittadini della provincia una vita serena. Il nostro impegno sarà a 360 gradi, oltre al controllo del territorio le priorità sono il controllo delle aree colpite dal terremoto e interessate dalla ricostruzione, il potenziamento dei controlli lungo la costa in particolare con l’arrivo dell’estate e i controlli amministrativi. Questa è un’analisi generale, non faccio proclami. Devo conoscere bene il territorio, ma l’unica cosa che mi sento di promettere già da oggi è che sia io sia il personale della questura ce la metteremo tutta per dare un segnale di sicurezza e tranquillità ai cittadini». Ha esordito così ieri il neo questore Gianpaolo Patruno , insediatosi nei giorni scorsi nel suo ufficio a Macerata che fino a pochi giorni prima era stato occupato dal collega Luigi Silipo, ora questore di Viterbo. Originario di Corato in provincia di Bari, 55 anni, Patruno in passato aveva visitato Macerata e le Marche e da turista aveva apprezzato il territorio, da mercoledì invece ha iniziato a conoscerlo nella veste ufficiale di autorità provinciale di sicurezza pubblica.

Gli incontri

Ha incontrato il prefetto Isabella Fusiello, i rappresentanti delle forze dell’ordine e il sindaco Sandro Parcaroli. In merito all’incontro con il prefetto nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica Patruno ha evidenziato: «Siamo in sintonia. Questa può essere sicuramente l’arma vincente su tutto il territorio perché le sfide si vincono con una collaborazione intensa e continuativa da parte di tutte le istituzioni». E proprio in materia di sinergie il neo questore ha anticipato: «Sarà mio precipuo compito coinvolgere le polizie locali. Conoscono situazioni, circostanze e persone molto meglio di noi quindi possono essere un occhio importante sulle città. L’idea è di non lavorare da soli, ma di effettuare controlli mirati con tutte le forze di polizia». Dopo gli incontri istituzionali Patruno ha fatto un giro a Macerata. «Emergenze relativamente al capoluogo – ha aggiunto – non ce ne sono, mi hanno detto che è necessario porre maggiore attenzione ai giardini Diaz e nella zona limitrofa alla stazione. Ma tutte le zone vicine alla stazione sono zone particolari». Il questore ha poi sollecitato una collaborazione da parte dei cittadini: «Il motto della polizia di Stato è “Esserci sempre”, noi cerchiamo di esserci sempre, ma è indispensabile che tutti quanti facciano la propria parte».

Le esperienze

Nell’incontro di ieri c’è stato anche spazio per ricordi delle sue pregresse attività, ricordi rimasti indelebili nella memoria del questore, dall’indagine sulla morte del 15enne Michele Fazio, ucciso per sbaglio a Bari nel 2001 in una vendetta tra clan rivali, che ha portato all’individuazione degli autori, allo scontro tra due treni nel 2016 tra Andria e Corato dove morirono 23 persone. «Fu una scena apocalittica», ha ricordato Patruno che prima di riprendere il proprio lavoro ha voluto sottolineare: «Il mio obiettivo è conquistare la fiducia di tutti i cittadini sul territorio dando un’immagine in cui tutti possano credere nell’istituzione Polizia di Stato. Le persone non devono avere paura ad avere a che fare con la polizia. Dobbiamo esserci con gentilezza».