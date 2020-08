Accarezza l’anziana. «Stai tranquilla». Poi ruba l’oro e scappa con il bottino

APIRO - Un vero e proprio raid ladresco è stato messo a segno nella settimana scorsa in giorni diversi tra Apiro e Poggio San Vicino: ben quattro le abitazioni visitate dai ladri. I malviventi sono entrati in una casa di notte (qui i residenti stavano dormendo e solo al mattino si sono accorti che qualcuno era entrato in casa), mentre si sono introdotti nelle altre residenze nel tardo pomeriggio approfittando delle assenze dei proprietari che erano momentaneamente fuori per delle commissioni. Il bottino complessivamente ammonterebbe tra i cinque e seimila euro tra monili in oro e contanti.





In uno dei tre casi verificatisi ad Apiro (due di questi fuori il paese) il ladro trovatosi di fronte l’anziana proprietaria avrebbe accarezzato sul viso la donna dicendole di stare tranquilla, di non muoversi e di non gridare che non sarebbe successo niente e prendeva quello che gli serviva, poi sarebbe uscito. La donna impaurita non ha aperto bocca e non si è mossa dalla stanza dove si è “incontrata” con l’intruso. E così è stato: il ladruncolo in pochissimi secondi ha frugato in diversi cassetti (in particolare quelle della camera da letto dell’anziana) e poi è fuggito portandosi via qualche monile in oro. Insomma un ladro “gentiluomo”. Le modalità dei furti sono state diverse: in due case i ladri sono entrati forzando le finestre a piano terra, mentre negli altri due sono entrati facilmente approfittando delle finestre lasciate aperte dai proprietari per il gran caldo. Non è escluso che i malviventi abbiano studiato i movimenti dei proprietari delle case che al momento del colpo erano vuote, per poter intervenire con più agevolezza. Come è probabile che i furti siano tutti opera della stessa banda. I carabinieri si sono subito attivati fin dal primo furto. Le indagini sono in corso su tutto il territorio anche perché nei giorni precedenti ai furti sarebbe stata vista girare nei pressi del centro abitato di Apiro un’auto di colore scuro con a bordo più di una persona. Alcuni residenti sarebbero stati insospettiti dal fatto che la macchina avrebbe girato attorno alle mura cittadine più di una volta e in pieno giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA