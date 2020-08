Il ladro entra al ristorante e porta via la cassa: il ragazzo "catturato" dalle telecamere

PORTO SANT'ELPIDIO - Furto di qualche migliaio di euro al ristorante La Perla sul Mare a Porto Sant'Elpidio. Il ladro solitario, marsupio a tracolla, faccia da bravo ragazzo, in t-shirt e bermuda, tipico abbigliamento da mare, da turista, è entrato tranquillamente come un normale cliente, ha aperto la cassa vicina all’ingresso del locale e ha capito che valeva la pena.

Nel video lo si vede mentre conta le banconote prima di prendere la cassa e portarsela via con tutto il contenuto. A inquadrarlo ci sono le telecamere interne all’esercizio del lungomare Trieste.



Il titolare dello stabilimento-ristorante dice «è entrato alle 16, io non c'ero, c'era solo l'addetto alle pulizie che in quel momento era in cucina e così questo personaggio è entrato quatto quatto, ha smontato la cassa e se ne è andato via con il bottino». Indagano i carabinieri, che hanno effettuato un primo sopralluogo nell’immediatezza dei fatti e hanno vagliato il sistema di videosorveglianza. A quanto pare nonostante i controlli di polizia e carabinieri e la vigilanza privata gli stabilimenti balneari continuano a essere nel mirino dei malviventi, ci sono locali che sono stati visitati a più riprese, raid in serie, a distanza di 24 ore nello stesso stabilimento ma pare che i furti si concentrino in particolare nel fine settimana, probabilmente perché i delinquenti pensano di trovare in quei giorni un più succoso bottino.

