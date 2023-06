VISSO - È emergenza lupi sull’altopiano di Macereto, al confine tra i Comuni di Visso e Pieve Torina, dove ieri notte un attacco dei lupi a un allevamento di bovini allo stato brado, ma circondato da un recinto elettrificato, ha lasciato sul campo due vitelli morti, altri tre feriti e uno scomparso. Questo è solo un conto sommario dei danni: la forte nebbia di ieri mattina nella zona non ha permesso un censimento più accurato dei danni riportati dall’allevamento.

APPROFONDIMENTI MALTEMPO Tolentino, un albero blocca la paratoia e il lago delle Grazie si svuota: bacino coperto dal fango

Fermato a bordo di una Porsche a San Severino: insulta un militare urlano «buffone, buffone», l'imprenditore poi si scusa

La zona

Nella zona insistono diversi allevamenti e negli ultimi periodi si sono moltiplicati gli avvistamenti di branchi di lupi, tanto che le greggi sono sorvegliate di giorno e spesso anche di notte, ma non è la prima volta che gli allevatori lanciano l’allarme, sia nella zona di Macereto che sopra il cimitero di Visso. Nello stesso Comune è stata segnalata più volte la presenza di lupi a poca distanza dalle Sae e addirittura a ridosso del centro abitato. Giusto un anno fa un lupo solitario a passeggio a Visso nei pressi della zona commerciale, era stato immortalato nel video di alcuni giovani. Il problema lupi è già stato portato all’attenzione del Parco nazionale dei Sibillini, dove si è tenuta circa un mese fa una riunione per affrontare il problema e proporre possibili soluzioni. «Siamo preoccupati - spiegano gli allevatori di Macereto - un mese fa ci eravamo riuniti con il personale del Parco nazionale dei Sibillini, abbiamo proposto alla Regione la ripulitura dei pascoli, che consentono una migliore sorveglianza sia dell’animale adulto sui propri figli che dall’uomo sulle mandrie».

L’obiettivo

L’obiettivo degli allevatori è di arrivare ad azioni incisive per evitare problemi causati dai lupi: «È nostro intento attenuare il conflitto tra allevatore e lupo, ma qui siamo davanti a branchi di lupi. Da qualcuno di noi ne sono stati avvistati di giorno ben 10 sull’altopiano di Macereto - monte Careschio, pertanto ragionare su come contenerli non è fuori luogo, visto che si avvicinano fin troppo alle aree Sae e noi sovente siamo costretti a girare per controllare anche di notte. Non c’è più la tranquillità nemmeno per noi pur conoscendo il comportamento del lupo, ma non dei branchi di lupi». A gennaio invece tre lupi erano stati investiti sempre nel territorio di Visso, due erano morti sul colpo, un altro era stato portato in un centro veterinario avanzato per le cure del caso.