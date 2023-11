Francesco Totti e Noemi Bocchi «vogliono un figlio insieme»? Il desiderio dell'ex capitano della Roma e le ultime indiscrezioni

Francesco Totti e Noemi Bocchi desiderano avere un figlio insieme? Secondo quanto riportato da «Novella 2000», sembrerebbe di sì. Se da giorni nella Capitale l'attenzione è rivolta all'ex moglie Ilary Blasi, protagonista del docufilm «Unica», uscito su Netflix il 24 novembre, la notizia del desiderio di paternità dell'ex capitano della Roma potrebbe ribaltare la situazione.

L'indiscrezione

Dopo Christian, Chanel e Isabel, Francesco Totti potrebbe volere un altro figlio, questa volta con la nuova compagna Noemi Bocchi, già madre di Sofia e Tommaso.

Una famiglia numerosa, destinata quindi ad allargarsi ancora. Come si legge su «Novella 2000», in un articolo firmato da Margherita Fiori, non è un mistero che tra i desideri dell’ex capitano della Roma ci sia quello di avere cinque figli. Da quando al suo fianco c’è Noemi, il desiderio sembra essersi avverato. Ma l’amore che unisce l’ex calciatore alla sua nuova compagna potrebbe trasformarsi presto e crescere ancora di più con l’arrivo di un altro figlio. Nonostante la fine dei rispettivi matrimoni, Francesco e Noemi credono fortemente nella famiglia, e l'arrivo di un bambino li renderebbe ancora più uniti.