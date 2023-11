Ilary Blasi, il nome del presunto amante svelato da Corona: «È un ex ballerino di Amici»

L'uscita del documentario 'Unica' di Ilary Blasi ha svelato diversi particolari della seprazione tra lei e Totti. La conduttrice ha parlato dei tradimenti dell'ex calciatore, mostrando tutta la delusione per la storia terminata. Fabrizio Corona non si è lasciato scappare lo scoop e in un video sui social ha rivelato che sarebbe stata la stessa conduttrice a tradire Totti.

Il presunto amante

Fabrizio Corona non è convinto che la Blasi abbia detto tutta la verità, ma crede invece che stia cercando di mettere in cattiva luce l'ex calciatore.

L'ex re dei paparazzi, partendo da un episodio raccontato nel documentario dalla Blasi, in cui lei dice di aver preso un caffè con un uomo insieme alla sua amica Alessa Solidani, ha riferito: «Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, ancor prima del ragazzo del caffè, di cui domani vi diremo nome e cognome, raccontando la storia che si cela dietro». La ricostruzione fatta da Corona su Dillinger News va poi avanti: «Ilary Blasi durante le riprese del programma Star in the Star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio La Padula proveniente dal talent show Amici. La notizia era stata data già da Fabrizio Corona nel 2022, ma il ballerino aveva smentito attraverso una storia Instagram». L'ex paparazzo avrebbe infatti un rapporto abbastanza stretto con La Padula e con i suoi conoscenti.