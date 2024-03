Fabrizio Corona compie 50 anni: «I dolori più grandi della mia vita? La morte di mio padre e la malattia di mio figlio»

Fabrizio Corona sta per compiere 50 anni e la sua è stata una vita ricca di emozioni positive e negative come, spesso, lui stesso ha dichiarato. L'ex re dei paparazzi, che compirà gli anni venerdì 29 marzo, è stato spesso protagonista di gossip riguardanti il mondo dello spettacolo: personaggio principale come colui che forniva informazioni compromettenti (che gli sono anche costate care) e one man show anche dall'altra parte dell'obiettivo, ad esempio, per le sue relazioni sentimentali.

Alla vigilia di questo compleanno importante, Corona ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui parla anche dei due dolori più grandi della sua vita: la perdita di papà Vittorio e la salute del figlio Carlos Maria.

L'intervista a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è noto al grande pubblico anche perché una delle sue caratteristiche principali è la schiettezza, in qualsiasi situazione, che sia in televisione, sui social, ospite in un podcast. L'intervista rilasciata a Chi, quindi, si basa proprio sulla sincerità e l'ex re dei paparazzi ha voluto fare un bilancio sulla propria vita che è arrivata a un traguardo molto importante: i 50 anni. «Ho chiuso i conti più grossi che avevo con la legge. Oggi sono un uomo libero e non voglio più vivere appeso a un filo» ha detto. Corona, poi, ha raccontato dei due dolori più grandi che ha dovuto e che deve affrontare: «I dolori più grandi? La morte di mio padre Vittorio e la salute di mio figlio Carlos Maria».

Il giornalista è morto nel 2007 a seguito di una lunga malattia, mentre, il figlio sarebbe attualmente ricoverato in una clinica privata svizzera per la cura della salute mentale.

Infatti, soffrirebbe di psicosi transitoria acuta.

Il compleanno di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha già organizzato tutto per la festa del suo 50esimo compleanno che si terrà venerdì 29 marzo in un noto locale a Brescia. L'ex re dei paparazzi, in un video postato su Instagram, ha fatto sapere: «Ci sarà una cena con 30 o 40 persone, in smoking o cravatta nera, abito nero. Ci saranno tutte le persone più importanti della mia vita, anche Belén e Nina Moric. Poi da mezzanotte e mezza tutti potranno accedere: verso l'1 avremo un tavolo centrale dove festeggeremo fino alle 4 del mattino. Garantisco già ora la massima disponibilità a fare video, foto, divertirci insieme».