Ilary Blasi, Fabrizio Corona testimone chiave nel processo di separazione? Ha le prove (fotografiche) dei tradimenti di Totti

E chi l'avrebbe mai detto. Ilary Blasi e Fabrizio Corona da nemici dichiarati ad alleati in tribunale. Il motivo lo spiega il settimanale Nuovo Tv: "Da tempo l’ex manager dei paparazzi insinua di avere le prove dei (numerosi) tradimenti di Totti. Bombe che potrebbero fare uscire dal tribunale una Ilary vincitrice. Magari proprio per questo l’ex volto dell’Isola dei famosi ha voluto siglare la pace “storica” con Fabrizio dopo quasi vent’anni di astio che era addirittura sfociato nella clamorosa lite del 2018, in diretta su Canale 5".

La lite al Gf Vip

Una litigata tra l'allora conduttrice del Gf vip e il Re dei paparazzi che avrebbe dovuto fare un’incursione nella Casa: «Sei stata tradita a un mese dal matrimonio», le aveva detto lasciandola senza parole.

Fabrizio Corona disse di avere le prove di una notte d’amore tra il capitano della Roma e la showgirl Flavia Vento. La risposta della signora Totti fu netta: «Sei un caciottaro. Fai e crei gli scoop. Hai messo in scena quel teatrino. Ma non ci casco, l’hai fatto quando dovevo sposarmi ed ero incinta del mio primo figlio. Non ci ho mai creduto a quella storia». Parole passate, ora è tutto diverso.

I tradimenti di Totti

"La separazione da Totti - scrive ancora il settimanale televisivo - ha portato con sé tanti dubbi sulla fedeltà del calciatore durante il loro matrimonio. E adesso che la guerra in tribunale entra nel vivo, c’è una dichiarazione di Corona che può tornare molto utile alla conduttrice: «Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per vent’anni»". Di tante prove dichiarate una è stata anche pubblicata da Corona. Ma nell’immagine si vedeva solo una ragazza bionda. Il paparazzo ha sempre sostenuto che la ragazza nella foto si chiami Martina e sia una delle tante ex di Francesco Totti. Prove che potrebbero fare la differenza nella milionaria spartizione tra i due coniugi. "Chi ha tradito – se tradimento c’è stato – per primo?", si domanda ancora Nuovo Tv. "Ilary con Cristiano Iovino oppure Francesco con Noemi Bocchi? Ecco così che Corona e il suo archivio fotografico potrebbero diventare fondamentali.

Le parole di Corona

«Ho sempre sostenuto che l’unico modo che Ilary Blasi ha di salvarsi è chiamare me a processo». Parole di Fabrizio Corona che poi ha anche ammesso che: «Ilary nel suo documentario (Unica, ndr) mi ha chiesto scusa. Dopo anni ha dovuto ammettere che avevo ragione quando andavo a dire che Totti la tradiva e pure il fatto di Flavia Vento». Ma tra le tante dichiarazioni di Corona ce n'è anche una che potrebbe dare una mano a Francesco: «La Blasi sapeva tutto delle corna e ha sempre perdonato perché le andava bene così, visto che lavorava grazie a lui». Senza dimenticare che lo stesso Corona è stato il primo a sostenere che tra Ilary e Cristiano Iovino non ci sia stato solo un caffè, come sostenuto da Ilary... Insomma alleato si ma fino a un certo punto!