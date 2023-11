Bradley Cooper, la rivelazione a sopresa: «Farei 'Una notte da leoni 4' all'istante»

Bradley Cooper non ci penserebbe due volte a fare un nuovo capitolo di 'Una notte da leoni (The Hangover)', film del 2009 diretto da Todd Phillips con protagonisti anche Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Heather Graham.

Le sue parole

Durante un intervento sul podcast 'New Yorker Radio Hour', l'attore ha detto: «Probabilmente farei Una notte da leoni IV all'istante, per il solo fatto che adoro tantissimo Todd, Zach, Ed». Dopo il primo capitolo, il film ha avuto due sequel, nel 2011 e nel 2013. Al di là dei suoi desideri, Cooper tiene anche a freno l'entusiasmo dei fan. Spiega infatti che un eventuale progetto non è in programma per Philipps. Al momento il regista è impegnato con 'Joker: Folie à Deux'. Da parte sua l'attore è al cinema con 'Maestro', biopic su Leonard Bernstein di cui è anche regista.