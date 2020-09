«A Star is Born»: su canale 5 il film che ha fatto sognare i fan di Lady Gaga e Bradley Cooper

«A Star is Born»: su canale 5 stasera (martedì 15 settembre 2020) il film che ha fatto sognare i fan di Lady Gaga e Bradley Cooper. Il film che ha segnato il debutto alla regia di Bradley Cooper e ha consacrato attrice Lady Gaga, arriva sulla rete ammiraglia di mediaset a due anni di stanza dall'uscita nelle sale.

Presentata fuori concorso a Venezia nel 2018 (dove Lady Gaga si è presentata in una magnifica nuvola di piume rosa, firmata Valentino Haute Couture), A star is born è il remake di È nata una stella, terzo rifacimento dopo quello del 1954 e del 1976. Al centro del racconto, la storia di un musicista alcolizzato e drogato (Cooper), che scopre - e poi si innamora - una giovane e talentuosa cantante (Gaga).





Quando Miss Gaga ha duettato con Mr. Cooper al Dolby Theater, sulle note di Shallow, ha dato vita a un gossip che ha fatto sognare milioni di fan. Liason poi definita una «montatura» dall’artista, che dal suo account da 81.8 milioni di follower ha orgogliosamente scritto: «I just took a DNA test turns out I’m 100% ITALIAN». «A Star Is Born» - costato 36 milioni di dollari, per un incasso monstre di 435 - è la pellicola più redditizia con protagonista una cantante della storia del cinema, superando il mitico Guardia del corpo, del 1992, con la compianta Whitney Houston.





Il film è un grande melò nel quale tutte le canzoni, sempre registrate dal vivo e senza sovraincisioni, sono state scritte da Gaga e Cooper. Shallow, enorme successo globale, oltre all’Oscar come miglior canzone, ha vinto un Golden Globe e due Grammy diventando il brano più premiato nella storia della musica.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA