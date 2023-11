Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: la partita Italia-Macedonia del Nord batte tutti. “A star is born” non brilla, Quarto Grado vola alto

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di venerdì 17 novembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie, film, informazione e sport. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? la partita Italia – Macedonia del Nord valida per la qualificazione agli Europei 2024. Canale5 ha lasciato spazio al film A star is born con Bradley Cooper e Lady Gaga. Come è andata a finire? Vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.



Rai1 straccia tutti

Rai1 ha stracciato tutti trasmettendo la partita Italia – Macedonia del Nord valida per la qualificazione agli Europei 2024. Gli Azzurri di Spalletti hanno dominato la partita, vincendo 5 – 2 con gol di Darmian, El Shaarawy, Raspadori e doppietta di Chiesa. E anche la prima rete della tv di Stato fa gol: 7.004.000 spettatori pari al 33% di share

Quarto Grado vola alto

Quarto Grado il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che mette al centro gli ultimi casi di cronaca, ma anche i misteri rimasti irrisolti più controversi della cronaca nera italiana degli scorsi anni piace. Ieri è andata bene, benissimo: 1.641.000 spettatori (11.2%)



A Star is born non brilla

Ieri Canale 5 ha mandato in onda A Star is born. Lady Gaga e Bradley Cooper nella tormentata storia d’amore tra un’aspirante cantante e il suo mentore, un rocker alcolizzato. Jackson Maine, musicista country con il vizio dell'alcol, scopre Ally, una giovane cantante promettente che ha appena deciso di rinunciare ai propri sogni di gloria. Jackson, innamorato di lei, decide di farle da mentore, cercando di aiutarla a conquistare la fama, mentre cresce tra loro la passione. Il rapporto tra i due si incrina quando la carriera della ragazza decolla e Jackson si ritrova eclissato dal successo di lei, rimanendo, ben presto, vittima dei propri demoni interiori... Un film che ha conquistato 1.227.000 spettatori con uno share del 7.7%. Non brilla

Le iene, il monolo di Pedrini

Puntata un po' insolita, quella de Le iene in onda venerdì 17 novembre: ampio spazio verrà dedicato infatti agli ospiti in studio, in questo caso il cantante Omar Pedrini, che ha scelto di raccontarsi, attraverso un monologo, in seguito ai numerosi interventi cardiaci a cui è stato sottoposto, e Angelina Mango, una delle voci rivelazioni dell’anno, con il suo ultimo brano Che t’o dico a fa, certificato del triplo disco di platino. Ieri è andata benino con 982.000 spettatori (7.1%)



La7, i voti

Il venerdì di La7 è Propaganda Live: il programma di programma di satira sull’attualità in onda il venerdì sera su La7 condotto da Diego Bianchi in arte Zoro. Ieri è stato scelto da 794.000 spettatori e il 5.8%

Crozza, la satira

La satira politica di Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza su Nove è invece stata scelta da 1.035.000 telespettatori, share 5,14%

The Rookie, come è andata

Arriva su Rai 2 la quinta stagione di "The Rookie", che nel frattempo è sbarcata con le sue prime 4 stagioni su Netflix. La serie è un poliziesco in cui spesso prevalgono le componenti della commedia, pur non mancando intrecci da giallo e momenti d'azione. Ma raccoglie solo 709.000 spettatori con il 4%

Rai 3, il film d'autore

In occasione della Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Rai 3 decide di trasmettere in prima visione una pellicola d'autore firmata Uberto Pasolini, che mette in scena una delicato affresco ispirato a una storia vera. Nowhere Special – Una storia d’amore (Film). La pellicola raccoglie 713.000 spettatori (3.5%)

Borghese fermo

Il viaggio di Alessandro Borghese con 4 ristoranti tra la cucina regionale torna a farci scoprire specialità e luoghi unici, senza dimenticare il lato della competizione e la valutazione finale, che porterà il vincitore della sfida a ricevere 5mila euro da investire nella propria attività. Ieri il programma è stato visto da ottiene 350.000, 1,7%