Lady Gaga, altro che Bradley Cooper: il nuovo fidanzato è un ingegnere

Una suggestione che aveva fatto impazzire i fan, quella di una possibile relazione tra. I due, dopo la collaborazione in A star is born, avevano fatto sognare i fan di tutto il mondo, tra indiscrezioni clamorose e secche smentite. Ora, a mettere una pietra tombale sulle voci di una presunta relazione tra la cantante di origini italiane e l'attore c'è la conferma cheha undopo l'addio a Christian Carino.Si chiama, ha 37 anni ed è un ingegnere e tecnico del suono: proprio il suo lavoro gli ha permesso di incontrare, conoscere e lavorare con. Dal rapporto professionale, in poco tempo, i due hanno trovato un'intesa sfociata poi in una relazione sentimentale. Lo riporta People, che pubblica anche foto esclusive di Lady Gaga e Daniel Horton mentre fanno colazione in un ristorante di Studio City, elegante zona residenziale di Los Angeles. I due, poi, sono stati immortalati dai paparazzi (ma anche avvistati da passanti e avventori) mentre si scambiavano dei baci assolutamente inequivocabili Non ci sono conferme ufficiali da parte di, ma le foto parlano da sole: il suo nuovo amore, dopo qualche mese da single, è questo ingegnere 37enne e non l'attore, che continua a vivere da single e ha da poco raggiunto un accordo per la custodia della figlia con l'ex compagna Irina Shayk, la top model russa ex storica di Cristiano Ronaldo.