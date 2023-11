Brooke Shields, l'attrice ricoverata d'urgenza: «Forte crisi epilettica». Bradley Cooper corre in ospedale

Paura per Brooke Shields, ricoverata per una grave crisi epilettica in un ospedale di New York. L'episodio di cui è stata protagonista l'attrice, 58 anni, è accaduto lo scorso 7 settembre, ma è stato svelato solo recentemente in un'intervista al magazine Glamour. Accanto all'ex modella, un noto attore, Bradley Cooper.

Situazione pericolosa

«Mi è venuta la schiuma alla bocca», il racconto di Shields, che in quei giorni stava preparando il suo show.

Ha iniziato a sentirsi disorientata, ed una volta uscita di casa la situazione è peggiorata: all'improvviso tutto è diventato nero e l'attrice è caduta sbattendo la testa contro il muro. Dopo aver perso conoscenza, ha riaperto gli occhi mentre aveva una maschera dell'ossigeno sull'ambulanza.

Bradley Cooper con lei in ospedale

In ospedale si è trovata accanto Bradley Cooper che le teneva la mano, questo perché il sommelier del ristorante dove si è sentita male, ha cercato il marito dell'attrice, ma invece ha risposto un assistente che ha chiamato un altro assistente, fino a raggiungere l'attore che si trovava in zona ed è salito con lei in ambulanza. Dopo una serie di analisi, è risultato che la crisi è stata causata da una carenza di sodio, probabilmente perché aveva bevuto troppa acqua. «Ho come inondato il mio corpo. Se non c'è abbastanza sodio nel sangue o nelle urine si può rischiare una crisi epilettica».