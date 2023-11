Samantha e il poliamore: «Ho due fidanzati e sei gatti, viviamo tutti insieme: ecco come funziona a letto»

Convivere con il proprio partner potrebbe essere impegnativo, ma con due? Una donna di 43 anni ha raccontato di aver accolto i suoi due fidanzati e di vivere tutti e tre, insieme ai loro sei gatti, sotto lo stesso tetto. Si tratta della professionista nel campo immobiliare Samantha Fraserto, solita sul web raccontare apertamente le sue esperienze queer e gli aspetti della sua vita poliamorosa.

La donna che vive a Toronto ha raccontato di vivere con i suoi due partner maschili e che non è certa del loro coinvolgimento sentimentale, ma che in qualche modo sono felici così.

La sua vita poliamorosa

Rispondendo ad alcune delle domande più frequenti che le fanno gli utenti online, ha detto: «Non condividiamo tutti e tre lo stesso letto».

La donna ha però proseguito, affermando che si comportano come una qualsiasi famiglia monogama e che i rispettivi genitori e familiari di tutti sono al corrente del loro vivere insieme in tre. In altre parole, la donna cerca di sensibilizzare gli utenti online su quelle che sono le tematiche dedicate al poliamore e ai pregiudizi che spesso di hanno in merito a questa forma di vivere le relazioni e le coppie.

La reazione online

Da quel momento, Samantha ha raggiunto un discreto pubblico che segue le sue avventure in casa, in compagnia dei suoi due compagni e dei suoi sei gatti. Ma non tutti sembrano apprezzare ciò che ha raccontato: «Toronto ha una comunità poliamorosa piuttosto buona», ha scritto in un commento un utente. «Perché senti il ​​bisogno di trasmettere la tua vita sessuale per attirare l'attenzione?», ha risposto un altro account. E, ancora: «Fossi in te mi vergognerei», ha concluso.