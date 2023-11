ASCOLI - Un giovane imprenditore ascolano sotto i riflettori del jet set. È il quarantenne Giuseppe Barboni, figlio del noto avvocato Walter, che dopo essere nato e cresciuto nel capoluogo piceno si è trasferito ventenne a Roma per studiare. Negli ultimi anni è stato immortalato nei più importanti eventi mondani. Il mondo del gossip si sta occupando di lui perché fotografato accanto a Nina Moric.

L’ex moglie di Fabrizio Corona e madre del loro figlio Carlos è comparsa sui social accanto all’ascolano, mentre si scambiano baci e abbracci appassionati. Sull’account di lui sono apparsi scatti e video dove la coppia appare molto affiatata. Barboni, a corredo di un video, le dedica una frase d’amore: «Nina è una delle donne più belle di questo secolo, Nina per me è anche più intelligente che bella».

Al timone della Luxury private group

Barboni, laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali, da qualche anno è al timone della Luxury private group, società leader nei servizi di lusso, quali trading immobiliare, yachting e global concierge. Barboni, amante degli sport da combattimento, non è nuovo a conoscenze nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni ha riempito le cronache rosa sia per le sue conoscenze con attori di Hollywood, sia per i numerosi flirt con modelle e showgirl. Con la Moric però sembra aver trovato l’amore. In uno dei video pubblicati dall’imprenditore, la modella scrive: «Ti amo, perché non ho bisogno di te».