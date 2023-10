ASCOLI - Una città che si dà sempre più allo svago e a l’intrattenimento. Dopo la chiusura della lunga estate calda, caratterizzata da numerosi eventi pensati per tutte le età, ecco che il primo cittadino con la grande festa di Halloween di questa sera è pronto a dare il via al cartellone invernale, che di fatto si chiuderà il prossimo Carnevale, la cui settimana in maschera è prevista dall’8 al 13 febbraio 2024.





Il primo appuntamento, attesissimo sia da coloro che sono riusciti a prenotarsi sia da chi continua a cercare disperatamente un’opportunità di accesso tra i quattromila eletti, si svolgerà in una piazza del Popolo trasformata in una immensa discoteca. L’evento, denominato “Ulla Festival”, prevede un inizio a disposizione di giovani deejay, per poi passare allo spettacolo vero e proprio dalle ore 21 e 30, con l’ausilio di scenografie giganti ispirate agli extraterrestri.

Piano sicurezza

Per l’occasione sarà presente un cospicuo numero di addetti alla security volti a far rispettare un piano sicurezza ferreo, adottato dopo la preoccupante affluenza record registrata lo scorso aprile, sempre nel salotto cittadino, con la festa “Anni’80”. Il programma degli eventi dell’Arengo proseguirà poi con un appuntamento più elitario, quello previsto in teatro la sera del 18 novembre (con anteprima il 16 pomeriggio per gli studenti), quando il coro del Ventidio Basso sarà tra i protagonisti del nuovo allestimento lirico di “Tosca” di Puccini.

L’opera, tra le opere più amate e rappresentate al mondo, vedrà impegnata musicalmente l’orchestra Form diretta da Giovanni Di Stefano e sarà resa possibile dallo sforzo della Rete Lirica delle Marche, con la regia di Renata Scotto, una delle grandi dive del belcanto internazionale. La notte di Capodanno vedrà sede nuovamente piazza del Popolo, grazie ad un party che il primo cittadino intende preparare dalle ore 19 del 31 dicembre, ricco di musica e di ospiti. Oltre a vari disc jockey di fama si parla di un big importante della musica sul palcoscenico allestito davanti a Palazzo dei Capitani.



Sarà di nuovo lirica prestigiosa il prossimo 17 febbraio sotto i riflettori del Massimo Cittadino: stavolta ad essere rappresentata sarà la “Cenerentola” di Giochino Rossini, che approderà al Ventidio Basso grazie all’esecuzione dell’orchestra “Rossini” su direzione del maestro Andrea Foti . La rappresentazione, diretta da Matteo Anselmi, sarà anticipata di due giorni per l’anteprima riservata ai giovani, fissata alle ore 17 del 15 febbraio.