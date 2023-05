PESARO Sarà già un’estate da Capitale: spettacoli internazionali, decine di grandi ospiti in arrivo, il ritorno della ruota panoramica in piazzale della Libertà mentre si amplia la comunicazione con nuovi totem digitali, cartellonistica aggiornata e il pieghevole degli eventi 2023 con logo e colori di Pesaro Capitale della Cultura, che sarà distribuito nelle edicole di tutto lo Stivale.



I grandi nomi



«L’emergenza alluvione – rilanciano il sindaco Matteo Ricci e l’assessore alla Cultura Daniele Vimini – non compromette la prossima accoglienza turistica della nostra città, che si prepara con i suoi spazi e i suoi contenitori ad accendere la stagione». Presentato il calendario degli eventi estivi, che si arricchisce di nomi del calibro di Giuseppe Tornatore ospite alla Mostra del Nuovo Cinema, Dante Ferretti, Vinicio Capossela, Carlo Verdone, Mirko Casadei e i Modena City Ramblers fino Nino Frassica nel programma estivo del Miralfiore in collaborazione con Amat, Simone Cristicchi e tanti altri. L’inciso del sindaco è un botta e risposta alle polemiche sollevate da alcuni imprenditori del turismo e dall’opposizione. «Tutto si può dire di questa Amministrazione tranne che non comunica. Sono stanco delle polemiche. Pesaro già da qualche anno vive in una dimensione sempre più ampia e nazionale. Un lavoro di squadra che ha tolto la città da un buco nero in cui per anni era finita. Chi non lo riconosce, non riconosce la realtà. Continueremo a farlo ancora meglio, sviluppando un lavoro di sinergia ancora più efficace».



La promozione



Un’estate piena di eventi aggiungono Ricci e Vimini con gli ospiti che via via hanno illustrato il programma da Christian della Chiara per Rof e Mostra del Nuovo Cinema fino al collegamento in video con i conduttori del Cater Raduno, gli organizzatori di Ulisse Fest, Popsophia e Alessandro Nicosia, curatore della mostra evento dedicata a Lucio Dalla. «A fine mese – annuncia il sindaco – presenteremo il sito web dedicato, cartellonistica e una campagna di web-marketing. Cosa manca verso Capitale 2024? Una fetta di risorse economiche. Stiamo ancora cercando la parte mancante. Dallo Stato arriverà 1 milione di euro ma com’è noto il budget della Capitale è di quattro milioni di euro, e ci stiamo attivando per cercarne altri tre. Più riusciremo a coinvolgere imprese, enti, privati e altre attività e maggiore sarà la capacità di promozione e programmazione sulla quale stiamo lavorando». Dalla segnaletica e cartellonistica alla pulizia della città. «Fra qualche settimana – spiega Vimini – da Pesaro verso altre province, da sempre legate alle Marche e al territorio, partiranno i pieghevoli con il programma di Un’estate da Capitale e così nelle edicole insieme al quotidiano verrà distribuito anche il programma nelle città principali come Roma e Milano, nelle altre città lombarde, in Veneto, Emilia Romagna a nel resto d’Italia”.



Gli appuntamenti



Dal 29 giugno al 2 luglio, la seconda edizione in Baia Flaminia e piazza del Popolo del Cater Raduno che schiera un poker d’assi fra gli ospiti che faranno tappa a Pesaro. Evento targato Rairadio 2 con il programma Caterpillar. I primi nomi sono quelli di Mughini, Iva Zanicchi mentre il legame fra Pesaro e la Romagna si rinsalda con la partecipazione di Mirko Casadei e il concerto dei Modena City Ramblers. Entro una settimana il programma definitivo. “Rafforziamo la vicinanza e la solidarietà con l’Emilia cosi duramente ferita dall’alluvione – commenta Vimini – la presenza di Casadei e della sua orchestra vorremo fosse stabile nella programmazione del calendario da giugno a settembre”. L’evento dell’anno è la mostra monografica dedicata a Lucio Dalla “Anche se il tempo passa” dal 30 giugno al 2 luglio che si arricchisce di live e concerti fra il contenitore della Pescheria e piazzale della Libertà. Primo concerto live in programma il 6 luglio.



La riconferma



L’UlisseFest dal 13 al 16 luglio, che aggiunge il giovedì alla sua tre giorni, affidando l’apertura a Vinicio Capossela e con il 50 per cento dei biglietti già venduti. Il Rossini Opera Festival si aprirà dall’11 al 23 agosto con il ritorno del pubblico del Sol Levante, come annuncia Christian Della Chiara. “Proprio il pubblico giapponese si conferma dopo il lungo stop legato alla pandemia e alla crisi internazionale, il terzo pubblico per importanza legato alla manifestazione”. Confermata per inizio settembre la 1/2 Notte Bianca dei Bambini, periodo scelto per favorire la destagionalizzazione. Non da ultimo per il divertimento dal 4 luglio fino ad ottobre c’è il ritorno dopo quasi quattro anni dell’attrazione della ruota panoramica di 35 metri sul verde di piazzale della Libertà