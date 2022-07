SAN BENEDETTO - «San Benedetto, per un giorno, sarà la capitale italiana della pesca». Con queste parole è stato introdotto il tour europeo del Food Hub che oggi farà tappa in Riviera. Si tratta di un’iniziativa realizzata dal ministero delle politiche agricole e Unioncamere che prevede tour con eventi in piazze e mercati italiani allo scopo di far conoscere le specie ittiche e le loro caratteristiche attraverso degustazioni e attività di animazione. Nella giornata di oggi sono previste uscite in mare, laboratori, visite guidate e un convegno che avranno come filo conduttore il mare.

APPROFONDIMENTI IL DOLORE Morto a 51 anni Marco Meconi, postino cabarettista di Grottammare appassionato di riprese video. Lavorava in Romagna



Un convegno, laboratori, attività per i bambini e visite guidate con un peschereccio che uscirà in mare e darà la possibilità di pescare e mangiare pesce a bordo a cui seguirà un laboratorio presso il Museo del Mare. Si partirà questa mattina alle 9 dalla banchina Malfizia dove è prevista una uscita in mare con un peschereccio, per tre ore arrivando fino a 2-3 miglia dalla costa, si pescherà con le canne ed esche vive, si offrirà un primo di pesce a bordo e bevande. A mezzogiorno e mezza visita a bordo del peschereccio ormeggiato in porto, durata 45 minuti; verranno illustrate le caratteristiche della pesca e vita marinara con la raccolta in mare e sensibilizzazione per la tematica della plastica/rifiuti, si offrirà un piccolo aperitivo.

A partire dalle 14.45 visita del peschereccio dove verranno illustrate le caratteristiche della pesca e vita marinara con la raccolta in mare e sensibilizzazione per la tematica della plastica/rifiuti, si offrirà un piccolo aperitivo. Alle 17.30 partirà l’attività didattica denominata “Mosse dal vento” presso il Museo del Mare dove i bambini potranno dipingere una loro personale vela traendo ispirazione dalle numerose immagini e fotografie osservate nel corso della visita presso il museo. In serata alle 21.15 al Molo Sud visita guidata tra le opere scultoree e pittoriche del Museo d’Arte sul Mare.

Quindi un vero e proprio tour alla scoperta della civiltà marinara e del passato di San Benedetto che andrà a coinvolgere le famiglie e i bambini. Ci sarà spazio anche per un convegno che si svolgerà sempre oggi alle 18 presso il parco delle Tamerici area Genevieve dal titolo “Rafforzare nel segno della sostenibilità le relazioni commerciali lungo la filiera ittica”, a cui prenderanno parte esponenti della politica nazionale, regionale e locale a partire dal primo cittadino. Food Hub è un progetto che sarà realizzato in 13 città italiane partendo dalla Riviera quale riconoscimento per il suo glorioso passato nella pesca.



L’Agroalimentare

In prima linea in questo Food Hub il Centro Agroalimentare Piceno che ha voluto sottolineare il suo impegno verso la sostenibilità, mentre l’assessore Domenico Pellei ha rimarcato come l’amministrazione Spazzafumo fin dal suo insediamento abbia puntato al ruolo strategico di questa partecipata. «La nostra attività- ha sottolineato il presidente del CaaP Roberto Giacomini - è improntata in tematiche tragicamente attuali. Dal settembre 2019 ci siamo attivati per una drastica riduzione del consumo energetico al Centro Agroalimentare. Italmercati ci coinvolge in iniziative a livello nazionale, che speriamo possano valorizzare il settore in cui lavoriamo». A sostenere l’evento Food Hub anche Gino Sabbatini vice presidente di Unioncamere che ha ricordato l’impegno della Camera di commercio verso il settore ittico partecipando a fiere fin dal passato.