Costantino Vitagliano ricoverato, l'ex tronista in ospedale: «Ho una malattia rara, non sanno ancora che terapia intraprendere»

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale. I fan sono molto preoccupati per la salute dell'ex tronista di Uomini e Donne, è stato lui stesso a informare i follower che sta attraversando un momento molto delicato: sta facendo accertamenti per unamalattia di cui però ancora non si conoscono i dettagli. E' tornato su Instagram per spiegare a tutti quanto sta accadendo.