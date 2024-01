Costantino Vitagliano da Padre Pio dopo la scoperta della malattia: «Ogni giorno è un giorno in più per vivere»

La vita di Costantino Vitagliano è cambiata radicalmente nel corso degli ultimi due mesi. Il primo tronista della storia di Uomini e Donne ha scoperto di avere una rara malattia autoimmune e la sta affrontando con tutte le sue energie. Forse per cercare sostegno e forza, Costantino si è concesso una visita a San Giovanni Rotondo, dove sono ospitate le spoglie di Santo Pio da Pietralcina, e ha voluto condividere il momento con i suoi follower di Instagram.

Il modello ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae accanto a una statua di Padre Pio, accompagnata dalla didascalia: «Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere».

Non sembra difficile credere che il volto noto abbia deciso di affidare le sue preghiere al Santo, un gesto che trova sostegno anche tra i suoi follower. Sono in tanti, nei commenti, a invocare la protezione di Padre Pio per Vitagliano: «Bravissimo, sicuramente ti aiuterà a guarire», gli scrivono in molti.

Costantino Vitagliano, ricoverato per la prima volta lo scorso novembre, a seguito di accertamenti ha scoperto di soffire di una rara malattia autoimmune della quale ha parlato in una recente intervista a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l'ex tronista ha spiegato: «Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia sul divano e sentivo questo dolore allo sterno. Così sono andato in ospedale e il dottore mi ha fatto fare un'ecografia. Era una macchia sull'aorta ombelicare. Sono andati tutti in ansia e mi hanno fatto capire che era pericoloso girare in queste condizioni». Nonostante stia affrontando la nuova condizione con la sua innata forza da leone, Costantino, che è ppapà di una bambina di 8 anni, non ha nascosto la sua preoccupazione: «Purtroppo la verità è che non si sa come andrà. Adesso non mi interessano tante cose e vivo in maniera diversa. Ci provo ad essere positivo però purtroppo non ci riesco».