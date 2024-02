PESARO Pesaro Capitale della cultura ha la sua moneta e il suo francobollo ufficiale: i simboli riassuntivi - anche se non esaustivi-delle bellezze storico artistiche pesaresi effigiati sono sul dritto il Palazzo Ducale di Pesaro, con in primo piano la famosa"Pupilla", la fontana commissionata da Francesco Maria II Della Rovere, mentre sul retro un particolare di Rocca Costanza e una Cariatide, particolare di Villa Imperiale, la magnificente dimora signorile sulle colline pesaresi; il francobollo riproduce il Palazzo Ducale di Pesaro.

APPROFONDIMENTI LA RIQUALIFICAZIONE Palazzo San Benedetto a Pesaro, sbloccato l’appalto: la commissione torna a valutare le 7 offerte per i lavori IL RICONOSCIMENTO Il professor Ilvo Diamanti nominato cittadino onorario di Urbino: «Studi e bellezza sono il futuro di questa città»

I figuranti

Ed è proprio a Palazzo Ducale, nel Salone Metaurense, che ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di presentazione della moneta e dei francobolli ufficiali di Pesaro Capitale della Cultura 2024, impreziosita per l'occasione da figuranti che impersonavano il duca Guidubaldo II Della Rovere e Vittoria Farnese. «La giornata di oggi segna una delle pagine più emozionante della città di Pesaro, che entra ufficialmente nella storia dei collezionisti di monete e di francobolli - sottolinea il prefetto Emanuela Saveria Greco - e grande è stata l'emozione nel ricevere la richiesta di effigiare sulla moneta e sul francobollo la facciata del Palazzo Ducale, emblema della città di Pesaro».

«Un'occasione speciale - ha affermato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - La moneta e il francobollo sono simboli fortemente radicati nel nostro Paese che andranno a rappresentare un anno storico per la nostra città: quello di oggi non è un momento importante per i tanti collezionisti, ma conferisce ulteriore autorevolezza al programma di Pesaro 2024, un anno storico per la nostra città, che siamo sicuri sancirà un'occasione importante di evoluzione per tutto il nostro territorio negli anni a venire: la scelta di apporre, sia sulla moneta che sul francobollo, il Palazzo Ducale, è particolarmente significativa, così come è significativo ricordare che questa cerimonia cade il giorno dopo l'inaugurazione della Biosfera: un simbolo che ci proietta verso il futuro, che rappresenta l'innovazione, accanto ai simboli storici e fondativi della nostra città».

La moneta, la prima della collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2024, è stata emessa lo scorso 20 febbraio ed è firmata dall'artista incisore Uliana Pernazza, con dedica speciale alla città che diede i natali a Gioachino Rossini, emblema del legame tra arte, natura e tecnologia, con riguardo ad un nuovo concetto di cultura inclusiva; realizzata in rame, dal valore nominale di 5 euro in tiratura di 4500 pezzi in versione Fior di Conio; il francobollo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy da ieri, 26 febbraio 2024, è un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato alla città d’Italia: Pesaro, Capitale italiana della cultura, con tiratura di duecentocinquantamilaventi esemplari.

La mostra

A coronare la cerimonia, l'inaugurazione della mostra "Cartoline per Pesaro Capitale della Cultura”, nella Sala Laurana, presentata dal curatore e presidente del Circolo Filatelico Numismatico Giorgio Baccheschi: si tratta di una mostra di elaborati grafici 5^B del Liceo Artistico Mengaroni, sezione Arti Figurative, e sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 2 marzo. Alla cerimonia erano presenti Angelo Berluti della casa del made in Italy dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria e Marche; Claudio Vescovi, Corporate Affairs Filatelia Responsabile Coordinamento Commerciale Aree Nord Poste Italiane; Massimo Masullo, Attività Zecca e Filatelia IPZS; il presidente Federazione fra le Società Filateliche Italiane Bruno Crevato-Selvaggi.