Pesaro Capitale e Rossini Opera Festival, maxi promozione in Cina: concerto, mostra e cartelloni pubblicitari nella metro di Shangai

PESARO - Il sindaco Matteo Ricci la definisce come «un’operazione di promozione gigantesca». Il Rossini Opera Festival e Pesaro2024 arrivano in Cina, con la mostra “The Magic and Mystery of Gioachino Rossini” esposta nella metropolitana di Shangai, «una delle più frequentate al mondo, con oltre 100 mila passaggi giornalieri».

La stazione cinese con 8 milioni di viaggiatori



Un’occasione di valorizzazione enorme «per il nostro territorio - continua Ricci - che fino al 26 agosto sarà protagonista alla Middle Longhua Road, stazione cinese che intercetterà oltre 8 milioni di viaggiatori nei prossimi tre mesi. Il percorso della mostra, di oltre 200 metri lineari, parte da Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura e racconta la storia del Festival attraverso testi, video e immagini del processo di realizzazione di uno spettacolo: i laboratori, le prove, i teatri e la scena».