MACERATA - L’edizione 2023 di Macerata Jazz Summer sarà una vetrina per i giovani, ma già conosciuti, jazzisti italiani. Si svolgerà da oggi a venerdì, con dieci concerti in due location differenti. Novità di questa edizione è infatti l’apertura alla musica del parco urbano di Fontescodella che ospiterà i concerti acustici e gratuiti delle ore 18.

L’altra location è palazzo Buonaccorsi, palcoscenico del doppio set serale, alle 19,30 e alle 21. Solo venerdì ci sarà un unico concerto alle 21. In caso di maltempo la rassegna si trasferirà all’Asilo Ricci.

Il programma

«Macerata Jazz Summer presenta anche quest’anno un’edizione molto ricca che si caratterizza per la presenza di molti giovani talenti considerati già delle star del jazz italiano come Giovanni e Matteo Cutello, Camilla Battaglia e Rosa Brunello, Alberto Gurrisi e Alessandro Usai» commenta il direttore artistico Daniele Massimi. Che poi prosegue: «Non mancherà poi un doveroso e sentito omaggio a Paolo Piangiarelli e Franco Cerri. Ampio spazio viene dato alla presentazione di progetti discografici di jazzisti marchigiani di qualità». Si inizia oggi, martedì 13 giugno, alle ore 18 al parco urbano di Fontescodella con il jazz del trio Supercharged Manouche col progetto “From Django to Sphere”: Giammarco Polini chitarra acustica, Claudio Mangialardi contrabbasso e Mauro Cimarra batteria. Alle ore 19.30, al cortile di Palazzo Buonaccorsi, si esibirà prima il trio capitanato dal pianista Alessandro Menichelli. Poi, alle ore 21, il ritorno nelle Marche dei fratelli Giovanni e Matteo Cutello, vincitori del premio Urbani nel 2015. Insieme a loro Francesco Marziani al piano, Antonio Napolitano al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria per un omaggio a Paolo Piangiarelli. La giornata di mercoledì 14 si aprirà alle 18 con la fisarmonica di Antonino de Luca con “Respiri”. A seguire (a palazzo Buonaccorsi) Daniele Cervigni presenta “Emily Dickinsongs” insieme al giovane trombonista Matteo Paggi. Il secondo set alle 21, sarà ricco di contaminazioni tra jazz ed elettronica con il duo Camilla Battaglia-Rosa Brunello, voce, elettronica e contrabbasso. Giovedì 15, alle 18, si esibiranno 5 sassofonisti del Musicamdo Sax Quintet. La serata proseguirà a palazzo Buonaccorsi con il concerto del sassofonista Leonardo Rosselli. A seguire, alle ore 21, l’omaggio a Franco Cerri del trio del chitarrista Alessandro Usai, vincitore del Premio Urbani nel 2010.

Il gran finale

Chiusura venerdì 16 alle ore 21 a palazzo Buonaccorsi con la giornata tutta dedicata al Mafalda Minnozzi trio e il viaggio tra bossa nova e jazz.