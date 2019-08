Urla, bestemmie e poi pugni: botte da orbi sul lungomare tra due ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Rissa sul lungomare, interviene la volante della questura per sedare la scazzottata tra due ragazzi italiani nel parcheggio di fronte agli chalet di via Faleria. Botte da orbi, urla, bestemmie tra le 4.30 e le 5 di ieri, anche la croce verde è dovuta intervenire su segnalazione per un affare tra giovani. Una lite esplosa all’uscita dalla discoteca all’aperto, ce ne sono diversi da quelle parti di chalet che restano aperti fino a una certa ora con la musica disco e latino americano. A quanto risulta, dopo la chiusura dei locali i due giovani avrebbero cominciato ad inveire uno contro l’altro, ubriachi e stanchi.Non si conosce la ragione della lite, forse la contesa per una ragazza, uno sgarro, in questi casi, con la ragione offuscata dall’alcol, basta poco a scatenare la ressa. Anche solo una parola fuori posto basta. In un primo momento nessuno aveva badato agli sproloqui, finché i due sono passati dalle parole ai fatti e hanno cominciato a darsele di santa ragione, lì, tra la strada e il parcheggio. A quanto risulta la polizia di Stato sarebbe riuscita a far tornare tutto sotto controllo in poco tempo, le divise hanno riportato la calma,