CUPRA MARITTIMA Piazze che si affacciano sul mare, uno skate park e una passerella più ampia per passeggiare. E’ questo il futuro lungomare di Cupra Marittima secondo la ricerca realizzata dall’Università Politecnica delle Marche. «Un’importante iniziativa in grado di aprire nuove frontiere per la fruizione e promozione del territorio - sottolinea il sindaco Alessio Piersimoni – Vogliamo rendere più fruibile e decoroso il lungomare, in particolare il tratto centrale. È un lavoro sulla città del domani, parliamo di anni».

L’incarico

Infatti, diversi mesi fa il Comune di Cupra ha dato un incarico al Dipartimento di Ingegneria civile, edile e Architettura: studiare soluzioni per la regimentazione delle acque e per la riqualificazione del lungomare. Nella serata di venerdì, nella sala Consiliare del Palazzo comunale, il professor Gianluigi Mondaini, che insieme al suo team si è occupato di effettuare questo studio scientifico, ha presentato i risultati della ricerca, approfondendo i futuri scenari possibili.

«È una prima ipotesi del nuovo lungomare, un’opera che può essere realizzata procedendo per fasi. Il primo stralcio riguarderebbe il tratto che va da via Garibaldi alla foce del torrente Sant'Egidio e che prevede una nuova piazza sul mare, un chiosco, una vasca di raccolta dell’acqua fuori terra (skatepark), due vasche di laminazione interrate – spiega Mondaini – In seguito può essere realizzata la prima parte del lungomare sud con circolazione carrabile, la realizzazione di parcheggi dietro la ferrovia e nuove vasche di laminazione. La fase successiva prevede interventi a nord del lungomare con lavori nell’area della foce e la realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimità della stazione. Fino ad arrivare, con ulteriori lavori, a rendere il lungomare dedicato alla pedonalità e all’incontro».

Alla presentazione dei risultati, alla quale era presente una folta platea, è intervenuto anche il magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche, professor Gian Luca Gregori. «Cupra è un comune che cresce, oggi conta oltre 5.400 residenti. Un fatto estremamente positivo». L’intervento si concentra soprattutto sull’affaccio sul mare, all’altezza del corso Galilei che dalla piazza collega al lungomare, qui possono essere creati dei punti di incontri dove ospitare cinema all’aperto, mercatini o eventi.

La piazza

«La piazza si reggerebbe sopra una struttura con vasca di laminazione interrata di raccolta delle acque – afferma il sindaco - Poi c’è la camminata verso sud, a partire da piazza di Spagna, dove è previsto il rifacimento della passeggiata e la riqualificazione del verde. Mentre nella parte a nord è previsto uno skate park con passerella circolare rialzata». Sono previste, in alcuni tratti, delle pavimentazioni morbide e pregiate dedicate ad attività sportive e punti di incontro. Oltre ad un giardino lineare che si affianca alla pista ciclabile. Nel corso dell'incontro è intervenuto anche l’architetto Luca Vagnoni dell’ufficio Lavori Pubblici «Stiamo vivendo una stagione di micro e macro finanziamenti, bisogna essere pronti con delle nuove progettualità».