Litigano, urlano e un ragazzo si ferisce: notte di fuoco In centro arriva la polizia

CIVITANOVA – Due coppie di ragazzi fra i 25 ed i 28 anni, di Foligno, litigano a più non posso tra l’ufficio delle poste centrali ed il negozio di abbigliamento “Stay”, a Civitanova. Uno si ferisce ad una mano al culmine della lite e perde sangue, poi ripartono alla volta dell’Umbria non prima di essere stati identificati dalla Polizia.Tutto sembra nato dal fatto che la ragazza che non riusciva a calmarsi sarebbe stata lasciata da sola dal resto del quartetto nel corso della serata. Lo ha fatto capire la giovane, probabilmente ubriaca, a chiare note, tanto da farsi sentire per parecchi minuti dai residenti, intorno alle 4.00 di questa mattina, scalciando e facendo cadere alcuni segnali stradali. All’arrivo della Volante sono stati identificati.