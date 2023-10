Porto Sant'Elpidio, svolta improvvisa per evitare il controllo: nell'auto ha un machete di mezzo metro

PORTO SANT'ELPIDIO - I poliziotti hanno visto quell'auto svoltare improvvisamente, per evitare il posto di blocco ed è scattato l'inseguimento: nella Mercedes, poi fermata, hanno trovato nascosto un machete di circa mezzo metro.

Senigallia, crolla a terra in palestra colpito da un infarto: 45enne salvato dai titolari e dal 118 con il defibrillatore

È successo nel primo pomeriggio di ieri a Porto Sant’Elpidio, dove di due individui, transitando in via Gramsci a bordo di una Mercedes Benz Berlina, alla vista degli agenti, hanno svoltato repentinamente nel tentativo di eludere il controllo.

L'auto è stata seguita e fermata e i due individui controllati: uno appariva agitato e particolarmente insofferente, non fornendo una valida giustificazione del perché si trovasse in quel luogo. Nell’autovettura, tra il tunnel centrale ed il sedile passeggero anteriore destro, è stato trovato un machete della lunghezza complessiva di quasi 54 centimetri e con una lama pari a ben 41 centimetri. L’arma è stata sequestrata mentre il proprietario veniva denunciato per porto abusivo d’armi e di oggetti atti ad offendere.