Senigallia, crolla a terra in palestra colpito da un infarto: 45enne salvato dai titolari e dal 118 con il defibrillatore

SENIGALLIA - Crolla a terra in palestra mentre si allena. Un 45enne è stato colpito da arresto cardiocircolatorio ieri pomeriggio intorno alle 16 durante una sessione in sala pesi alla My Fitness Club lungo la strada provinciale Sant’Angelo.

Occupazione abusiva, sgomberati due clochard: dormivano nella camera da letto della villa a Porto Sant'Elpidio

Provvidenziale l’intervento tempestivo del personale della palestra, addestrato al soccorso, che ha provveduto ad operare subito il massaggio cardiaco. Nel frattempo era stato allertato il 118, con l’operatore della centrale che al telefono ha seguito passo dopo passo tutta la procedura di soccorso guidando i ragazzi nell’intervento. La palestra è dotata anche di un defibrillatore semi-automatico con cui hanno stabilizzato le condizioni del 45enne. Sul posto è arrivata l’automedica che ha trasportato il paziende all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’uomo è arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni. In serata è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Dunque un grande spavento per i titolari e gli insegnanti della My Fitness. Ma grazie alla loro stessa preparazione nell’ambito delle pratiche di intervento in caso di soccorso si è riusciti a scongiurare quella che sarebbe potuta essere una tragedia.