MONTERUBBIANO - Il sindaco Meri Marziali ha consegnato la nuova palestra di Monterubbiano alla comunità. Il taglio del nastro, alla presenza di tutte le autorità civili e militari, è avvenuto ieri mattina, in località Rubbianello. La struttura, a breve verrà data in affidamento ad una delle società locali che la gestirà e ne usufruiranno anche i ragazzi delle scuole, oltre ad essere impiegata per calcio e volley. Quella di ieri è stata una festa, per celebrare un traguardo sofferto, visti gli anni di stop alla costruzione ed il relativo contenzioso. È terminato un lungo percorso iniziato con l'amministrazione Pagliarini, portato avanti dall'amministrazione Mircoli e concluso con l'attuale amministrazione Marziali.

Le autorità

Ieri mattina, erano presenti tutte le autorità civili e militari e una parte numerosa della comunità. Ad aprire la celebrazione, la musica della banda Cusopoli di Monterubbiano. Dopo l'atteso taglio del nastro, c'è stata la benedizione del vescovo, Rocco Pennacchio che ha tenuto a precisare che la realizzazione della struttura «per certi versi è stato un percorso accidentato e faticoso con l'interazione tra pubblico e privato, in questo caso il privato è la parrocchia che ha permesso che la palestra si realizzasse su questo terreno. Quando ognuno guarda al bene comune, si può trovare un accordo. I beni non servono se non messi a servizio degli altri. Avere una palestra significa inaugurare un luogo dove si vive in fraternità, attraverso il confronto nello sport». La sindaca, Meri Marziali ha espresso grande orgoglio: «Oggi restituiamo alla comunità di Monterubbiano quanto abbiamo costruito giorno dopo giorno, anche grazie a chi ci ha preceduto. La nostra è una palestra che consegniamo alle future generazioni nella consapevolezza che ogni amministrazione costruisce progetti che hanno un orizzonte temporale che va al di là del proprio mandato. Quella che oggi vediamo nella sua compiutezza, era solo un punto del nostro programma amministrativo. Abbiamo affrontato problemi complessi che in questi anni ne avevano bloccato il completamento. Oggi quei problemi sono alle nostre spalle e festeggiamo un traguardo molto atteso dalla nostra comunità. Costruire è un verbo bellissimo ma richiede tempo, cuore e passione».

A non far mancare mai il suo sostegno, la Regione con il consigliere Andrea Putzu così intervenuto: «L'amministrazione anche qui è stata capace di chiudere una controversia importante. Vi ringrazio per essere riusciti a trovare un accordo con il credito sportivo per prendere dei fondi e aver dato alla comunità una struttura accogliente». Il presidente della Provincia, Michele Ortenzi ha aggiunto: «Credo molto nel valore dello sport non soltanto come benessere fisico ma anche come luogo di aggregazione e condivisione. Alle associazioni che lo gestiranno dico: fatelo come se fosse casa vostra». In chiusura, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna è intervenuto dicendo che «attraverso questi luoghi cresceranno ragazzi che vivranno il paese con i valori che lo sport insegna. Quando i genitori affidano ad una società sportiva i loro figli, ci affidano il bene più prezioso che hanno per questo l'impegno del Coni Marche è quello avere strutture sicure e a norma».