Cross country eliminator e mtbiathlon: due giorni di sfide in bici nel borgo di Monterubbiano

MONTERUBBIANO - Cross country eliminator e mtbiathlon: un binomio unico nel suo genere nelle Marche che si paleserà agli occhi dei tanti appassonati delle due ruote nel borgo fermano di Monterubbiano domani (sabato 1 aprile) e domenica 2 aprile.

L'appuntamento è al Bike Village La Cava: domani, sabato 1 aprile, a partire dalle 14:30, avrà luogo la gara di cross country eliminator con la presenza di ostacoli naturali e artificiali con la possibilità di bypassare ogni tratto tecnico attraverso una easyline. Un percorso di 1.100 metri con 60 metri di dislivello nel quale si esibiranno le categorie esordienti, allievi, juniores, under 23 ed èlite in una formula di gara con svolgimento in batteria da 4 atleti con passaggio al turno successivo per i primi due fino alla finale.

Molto curiosa la tipologia di gara (mtbiathlon) in programma domenica 2 aprile dalle 9:30 per giovanissimi dai 7 ai 12 anni (G1-G6). Stessa location su percorso sterrato con ostacoli naturali ed artificiali, ma oltre alla percorrenza del tracciato in bici, ci saranno delle postazioni obbligatorie dove ogni atleta dovrà colpire un bersaglio tramite l’uso di fucili giocattolo (nerf).