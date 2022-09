Incidente in autostrada a Pedaso, carambola tra due auto e un camion: un ferito grave di 34 anni portato in ospedale. Traffico in tilt

PEDASO Ancora un incidente in autostrada. Si è verificato lungo la corsia Nord dell’A14, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Pedaso. Ha visto tre mezzi, due autovetture e un camion, scontrarsi. A riportare le peggiori conseguenze dall’accaduto è stato un trentaquattrenne di Monterubbiano che viaggiava a bordo di una delle due macchine e che è stato soccorso dal personale del 118 giunto, a bordo di un’ambulanza, dall’ospedale di San Benedetto.

Allertata l'eliambulanza

E’ stata immediatamente allertata un’eliambulanza che, tra l’altro, si trovava in zona e che in pochi attimi ha raggiunto l’area dell’incidente. L’intervento del velivolo si è però rivelato non necessario dal momento che le condizioni dell’uomo non erano così gravi. È stato così trasportato all’ospedale Murri di Fermo e l’eliambulanza proveniente dall’ospedale di Torrette ha potuto fare rientro alla base.