PORTO SANT’ELPIDIO - Due senzatetto sorpresi a letto in una villa occupata abusivamente, è scattato l’ordine di allontanamento dei due clochard, un uomo e una donna senza documenti, irregolari sul territorio. L’operazione di polizia è andata a segno per l’elemento che la Questura tiene a sottolineare anzitutto, vale a dire «la collaborazione dei cittadini rappresenta un valore aggiunto e un supporto all’assolvimento dei compiti cui le istituzioni sono chiamate».

