ANCONA - Forse a stroncarlo è stato il freddo della notte, oppure un malore improvviso. Dramma ieri pomeriggio lungo via Podesti, non molto lontano dalla piazzetta pavimentata di Capodimonte. Un clochard di 67 anni, originario della Serbia, è stato trovato morto. Stando ai primi accertamenti medici, il decesso risalirebbe ad almeno due giorni prima della macabra scoperta.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Ancona, choc mentre va a lavorare: faccia a faccia con un clochard che la aggredisce e prova a rubarle la borsa

Il 67enne è stato trovato in un rifugio di fortuna, coperto da una serranda di metallo, una specie di box. Era qui che l’uomo aveva allestito una specie di giaciglio per non dormire totalmente all’addiaccio e cercare di ripararsi dalle temperature della notte. Sarebbero stati alcuni residenti a lanciare l’allarme, innescando attorno alle 16 di ieri la task force dei soccorsi.

Quando però il personale sanitario è arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Una storia di disperazione, legata al vagabondaggio dell’uomo, volto conosciuto ad Ancona e sempre alla ricerca di un rifugio dove passare la nottata. Non ci sono dubbi sulle cause naturali della morte, tanto che la salma non è stata trattenuta dall’autorità giudiziaria.