ANCONA Viene aggredita mentre va al lavoro: spinte su spinte per rubarle la borsa. Lei si mette ad urlare ma finisce ko. Lui la butta a terra e poi scappa senza aver messo a segno il colpo. I momenti di terrore sono quelli vissuti venerdì mattina da una 45enne anconetana che lavora alla mensa universitaria di Torrette. La donna, che aveva ferite alle mani e sul volto, è stata portata al pronto soccorso. Sul caso indaga la polizia, intervenuta sul posto dopo l’allarme lanciato da una residente.

I fatti



Ad aggredirla sarebbe stato un uomo di colore, probabilmente un ubriaco, che ha tentato di portarle via la borsa. La rapina, per fortuna fallita, è andata in scena verso le 8. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la donna è stata avvicinata dallo sconosciuto mentre andava al lavoro, nei locali della mensa universitaria di via Tenna.



È nel corridoio che porta verso l’area degli spogliatoi che l’uomo, forse un clochard che aveva trovato rifugio nei paraggi della mensa, si è avventato sulla 45enne. L’avrebbe spinta più volte per cercare di sfilarle la borsa che la donna aveva con sé. Lei ha resistito fino a quanto ha potuto, urlando con tutte la forza che aveva. Le grida hanno probabilmente fatto desistere il rapinatore, il quale ha buttato per terra la 45enne e poi si è dato alla fugga.



L’sos



La donna è stata soccorsa in prima battuta da una residente che aveva sentito le urla. Sul posto è arrivato un mezzo del 118, insieme a una pattuglia delle Volanti della questura per i primi accertamenti sul posto. Gli agenti hanno raccolto una prima versione della vittima, la quale è poi stata accompagnata al vicino pronto soccorso di Torrette. Non è, fortunatamente, grave. Il rapinatore è stato descritto come un uomo di colore e sulla trentina.