JESI - Intrusioni indebite, degrado e bivacchi all’interno dell’ex Emporio Rossi di via Cavour, nel pieno centro della città. A richiamare l’attenzione sulla situazione, a seguito delle segnalazioni ricevute da residenti e operatori della zona interessata, che si trova ad una manciata di metri da Corso Matteotti e Piazza della Repubblica, è Per Jesi che, dall’opposizione, annuncia in merito un’interrogazione che il suo rappresentante Francesco Rossetti presenterà martedì prossimo in Consiglio comunale.

Il degrado

Per Jesi parla di «bivacco di senzatetto all'interno dei locali del dismesso Emporio Rossi, una situazione di degrado che porteremo all’attenzione di sindaco e Giunta». In effetti è ormai da diverso tempo che chi gravita in via Cavour ha notato situazioni anomale all’interno dell’ampio complesso ex commerciale – di proprietà privata – all’angolo con via Sauro, in abbandono e deserto da anni. Ed è facile, per chiunque passi dal luogo forse di maggior transito per l’accesso pedonale al centro città, verificare in maniera immediata come sulla facciata di quello che era il vecchio Emporio una porzione delle vetrate sia stata rotta e sostituita con una copertura di fortuna fatta di cartoni, che non serve però a nascondere del tutto alla vista tracce di presenze all’interno. Il via vai di almeno una persona sarebbe diventato consuetudine all’occhio di chi abita in zona, con le relative preoccupazioni per la sicurezza degli occupanti stessi di quello spazio, dove abbandono, sporcizia e criticità la fanno da tempo da padroni.

«Tra le responsabilità dell’amministrazione – evidenzia Per Jesi - rientrano anche la gestione di senzatetto e situazioni di emergenza abitativa, col compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la tutela della sicurezza pubblica. Ci auguriamo che si intervenga in tempi brevi per sanare la situazione di degrado dell'ex Emporio Rossi, considerato che la permanenza notturna con mezzi di fortuna di intrusi all'interno dei locali è sinonimo di scarsa sicurezza e comporta anche condizioni igienico sanitarie a rischio per la salubrità del luogo e di tutti i residenti della zona». Dal Comune fanno per il momento sapere di non avere ricevuto denunce formali tali da consentire l’accesso ad un’area a tutti gli effetti di proprietà privata.

Ma la situazione – che ricorda i precedenti vissuti all’ex cinema Politeama e, fino alla demolizione, all’ex ospedale - è nota e tutt’altro che nascosta, al centro del principale crocevia di raccordo fra centro e viale della Vittoria, col costante passaggio di persone e la presenza di numerose attività.