CHIARAVALLE «La storia del 60enne che vive nel mio stesso comune mi ha colpito molto: voglio aiutarlo, offrendogli lavoro e, se possibile, un posto dove poter dormire e vivere dignitosamente». Rita Giambartolomei è una maestra in pensione di Chiaravalle e tramite il Corriere Adriatico è venuta a conoscenza della storia di Marco Vio, l’uomo che vive in condizioni di precarietà e che non chiede elemosine ma solo un tetto per riposare e qualche lavoretto da fare.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Senza casa non sa dove gettare i rifiuti: usa i cestini pubblici ma i vigili gli danno la caccia. Maxi multa a un clochard di Chiaravalle

Le offerte

L’ex maestra si mette a disposizione e ieri ha già parlato col 60enne che, come se non bastasse la situazione di difficoltà in cui vive, tempo fa aveva anche dovuto pagare una sanzione di 150 euro per aver lasciato un piccolo sacco di spazzatura in uno dei cestini pubblici sistemati lungo i marciapiedi. «Ho alcuni locali da pulire e conosco persone che hanno giardini da ordinare - dice Rita Giambartolomei - so che Marco è bravissimo: tutti lo apprezzano e lo stimano e sono pronti a offrirgli qualche lavoro. Inoltre, avrei anche la possibilità di mettergli a disposizione un locale per vivere: sono chiaravallese, ma vivo a Jesi anche se a Chiaravalle ho una proprietà immobiliare». Il sessantenne non ama le luci della ribalta e rifugge ogni genere di elemosina. Non vuole essere compatito. «Dopo che vi siete occupati di me - dice l’uomo - mi hanno cercato alcune persone di buon cuore che si sono interessate al mio caso e mi hanno offerto qualche lavoretto da fare. Non mi piace che mi definiscano clochard o senzatetto anche se la situazione in cui vivo è difficile e precaria ma sono contento che ci siano persone che si sono interessate a me».

La citazione

Il 60enne cita Oriana Fallaci: «In ogni cosa, anche la più brutta, c’è un lato positivo che occorre saper cogliere e il vostro giornale, per quanto io non volessi alcuna pubblicità, ha mosso alcune persone che si sono interessate a me». Marco ne ha passate tante e ne è sempre venuto fuori con coraggio e dignità. Questa volta ha trovato persone sensibili, disposte ad allungargli una mano ed è felice di aver scoperto l’animo nobile della gente.